В ростовских школах откроют туристические классы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Ростовской области в школах попробуют создать специализированные туристические классы, сообщил журналистам министр экономического развития региона Павел Павлов.

"В ближайших планах - разработка программы повышения престижа профессий в сфере гостеприимства с блоком профориентационных мероприятий. Также планируем запустить пилотный проект по созданию специализированных туристических классов в общеобразовательных школах", - сказал он.

По его словам, в регионе остается актуальной тема подготовки кадров для туристической отрасли.

В его презентации сказано, что для решения этой задачи планируется привлечение высококвалифицированных педагогов и представителей компаний-работодателей в сфере гостеприимства.