В Казани самолет с пассажирами выкатился с рулежной дорожки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Казани пассажирский самолет A320, который должен был вылететь в Москву, выкатился за пределы рулежной дорожки, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Татарская транспортная прокуратура в связи с этим проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.

"На борту находились 158 пассажиров и члены экипажа. Никто не пострадал. Воздушное судно без повреждений", - говорится в сообщении.

Авиакомпания решила перевезти пассажиров в Москву резервным самолетом.