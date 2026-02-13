Поиск

Число пострадавших в результате ракетного удара по Белгороду достигло 5 человек

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате ракетного удара по Белгороду достигло пяти.

"Количество пострадавших на территории одного из инфраструктурных объектов увеличилось до пяти человек. Двоих мужчин с предварительным диагнозом "баротравма" для обследования доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее Гладков сообщал, что при ракетном ударе по Белгороду погибли два мирных жителя, трое получили ранения.

Также, по его словам, зафиксированы повреждения 29 квартир в 5 многоэтажных домах. В одной многоэтажке есть повреждения технического этажа. Посечены осколками четыре автомобиля. Также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта.

В настоящее время специалисты уже приступили к временному закрытию контура для сохранения тепла в жилых помещениях.

Кроме того, в результате падения обломков сбитых воздушных целей в Яковлевском округе в селе Стрелецкое повреждены два частных дома и две машины.

Белгород ракетный удар пострадавшие
