Морской пассажирский транспорт снова приостановил работу

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в пятницу вечером, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

Причины приостановки не называются. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Движение транспорта приостанавливают второй раз за пятницу. Предыдущий раз ограничение вводили днем, оно длилось более четырех часов.

