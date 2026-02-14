Активизация вируса гриппа В может привести к новой волне заболеваемости в РФ весной

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Активизация вируса гриппа В прогнозируется в России в конце февраля - в марте, что может вызвать очередную волну заболеваемости в весенний период; в настоящий момент отмечается рост циркуляции "свиного" гриппа А(H1N1)-09, однако доминирующим остается "гонконгский" грипп А(H3N2), сообщили в Роспотребнадзоре.

"В настоящее время отмечается рост в циркуляции вирусов гриппа А(H1N1)-09, а также риновирусов и сезонных коронавирусов". (...) С конца февраля - в марте ожидается активизация вирусов гриппа В, который может, несмотря на более медленное распространение, вызвать очередную волну заболеваемости в весенний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что по результатам лабораторного мониторинга на территории России среди циркулирующих респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, по-прежнему доминирует вирус гриппа А(H3N2).

Кроме того, в ведомстве отметили, что, данные геномного эпиднадзора в текущем эпидемическом сезоне выявили двойную мутацию циркулирующего вируса гриппа А(Н3N2), однако мутации не привели к снижению защитной эффективности вакцин. Имеющиеся мутации вируса не повлияли на поствакцинальный иммунитет.