Пять человек погибли в результате пожара в частном доме в Хабаровском крае

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами пожара в частном доме в поселке Кукан Хабаровского района Хабаровского края, сообщил глава района Сергей Будкин в субботу.

"14 февраля около 04:00 по местному времени на улице Новой вспыхнул пожар в частном жилом доме. К моменту прибытия пожарных, строение было полностью охвачено огнем. Погибла семья из пяти человек: женщина и четверо детей", - говорится в сообщении.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины возгорания и обстоятельства гибели людей.