Минобороны РФ сообщило об уничтожении 20 БПЛА, в том числе над Московским регионом

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в течение ночи были уничтожены 20 украинских беспилотников, один из них - над Московским регионом.

По информации ведомства, 13 дронов ликвидированы над Крымом, 2 - над Орловской областью, по одному над - Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями и Московским регионом.

Накануне вечером сообщалось об уничтожении 13 украинских беспилотников над Брянской областью, Курской областью, Крымом и Черным морем.