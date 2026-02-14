Восемь человек пострадали в ДТП с троллейбусом в саратовском Энгельсе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Троллейбус и легковой автомобиль столкнулись в Энгельсе в субботу, восемь человек получили травмы, сообщает ГАИ Саратовской области.

Как отмечается, инцидент произошел в 15:35 по Москве на улице М. Горького. Столкнулись троллейбус маршрута №109 и автомобиль Changan

"В результате ДТП оба водителя, пассажир автомашины Changan и пять пассажиров троллейбуса были доставлены медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии уточняются.