Поиск

В Удмуртии в результате столкновения школьного автобуса и машины погиб человек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Удмуртии днем в субботу, один человек погиб, двое, включая ребенка, получили травмы, сообщает 1-й отдел региональной Госавтоинспекции.

Как сообщается, инцидент произошел около 13:30 на трассе в Якшур-Бодьинском районе. Женщина за рулем автомобиля Lada Granta не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась со школьным автобусом "ПАЗ".

"В результате ДТП 87-летний мужчина - пассажир автомобиля Lada Granta погиб на месте", - говорится в сообщении.

66-летняя женщина-водитель была госпитализирована. Также получила травмы 12-летняя пассажирка школьного автобуса.

Отмечается, что всего в автобусе находились 13 детей и трое взрослых, больше никто из них не пострадал.

Удмуртия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ребенок погиб в результате схода снега с крыши в ХМАО

Минобороны РФ предложило день службы в зоне СВО засчитывать за три дня работы

 Минобороны РФ предложило день службы в зоне СВО засчитывать за три дня работы

Пятнадцать человек пострадали в результате удара украинских дронов в ЛНР

Горячей воды в домах с отоплением до конца сезона не будет в Белгороде

 Горячей воды в домах с отоплением до конца сезона не будет в Белгороде

Самолет Ан-72 выкатился за пределы ВПП на Таймыре

Мужчина погиб при обрушении козырька горбольницы в Тамбовской области

В иркутском Шелехове устранена крупная авария на водопроводе

Около сотни жилых домов остаются без тепла в иркутском Бодайбо

В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека

Что произошло за день: пятница, 13 февраля
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 62 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8402 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });