В Удмуртии в результате столкновения школьного автобуса и машины погиб человек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Удмуртии днем в субботу, один человек погиб, двое, включая ребенка, получили травмы, сообщает 1-й отдел региональной Госавтоинспекции.

Как сообщается, инцидент произошел около 13:30 на трассе в Якшур-Бодьинском районе. Женщина за рулем автомобиля Lada Granta не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась со школьным автобусом "ПАЗ".

"В результате ДТП 87-летний мужчина - пассажир автомобиля Lada Granta погиб на месте", - говорится в сообщении.

66-летняя женщина-водитель была госпитализирована. Также получила травмы 12-летняя пассажирка школьного автобуса.

Отмечается, что всего в автобусе находились 13 детей и трое взрослых, больше никто из них не пострадал.