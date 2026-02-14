Поиск

Число пострадавших от атаки беспилотников в ЛНР возросло до 19

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате атаки БПЛА украинской армии по поселку Центральный Луганской народной республики в субботу возросло до 19, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"По последним данным, за медицинской помощью обратились 19 человек. Все они - жители поселка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилета или в своих домах", - сообщила Пащенко в своем телеграм-канале.

По ее данным, в число пострадавших от атаки БПЛА ВСУ также входит ребенок 2016 года рождения.

Ранее в субботу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что "в разгар выходного дня несколько беспилотников ВСУ атаковали поселок Центральный Перевальского муниципального округа. Удар пришелся сразу по нескольким улицам".

"Повреждены десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения. МЧС оперативно ликвидировало возгорания", - сообщил глава ЛНР.

