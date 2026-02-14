Обломки украинских дронов упали в Севастополе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили над Севастополем девять дронов ВСУ, поврежден частный дом, обнаружены несколько обломков БПЛА , сообщил губернатор города Михаил Развожаев в субботу.

"Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 9 БПЛА (...) В поселке Кача, во дворе одного из частных домов упали обломки БПЛА. В доме осколками выбито стекло, погнута дверь, посекло стену", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Каче обнаружены обломки дрона во дворе другого частного дома, сам дом повреждений не получил. Еще фрагменты БПЛА найдены в районе Фиолентовского шоссе на территории пляжа. По словам губернатора, обошлось без пострадавших.

В Севастополе после 17:00 мск объявляли воздушную тревогу, она действовала около двух часов. Также останавливалось движение транспорта.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Три БПЛА поражены над территорией Республики Крым, три БПЛА - над акваторией Азовского моря и три БПЛА - над акваторией Черного моря.