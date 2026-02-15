Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда приостановил обслуживание рейсов, сообщает Росавиация утром в воскресенье.

"Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится сообщении, размещенном в канале агентства в мессенджере Мах.

В нем уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Также введены ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Сочи и Геленджика.