Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда приостановил обслуживание рейсов, сообщает Росавиация утром в воскресенье.
"Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится сообщении, размещенном в канале агентства в мессенджере Мах.
В нем уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Также введены ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Сочи и Геленджика.