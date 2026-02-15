Российские военные утром воскресенья нейтрализовали 88 украинских беспилотников

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в период с 07:00 до 09:00 мск перехватили и уничтожили 88 украинских дронов над Астраханской, Брянской, Волгоградской областями, Азовским и Черным морями, а также над Республикой Адыгея, Краснодарским и Ставропольским краями, заявили в Минобороны России в воскресенье.

Ранее в военном ведомстве сообщали, что средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников.