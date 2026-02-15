Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе "Амур" в Приамурье

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Магдагачинском районе Амурской области, сообщает региональное ГИБДД.

По предварительной информации, водитель Toyota Voxy выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser.

Водитель и три пассажира автомобиля Toyota Voxy от полученных травм скончались.

Еще два пассажира минивэна и водитель внедорожника с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.