Минобороны заявило о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Запорожской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское в Запорожской области, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Цветковое Запорожской области", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области", - сообщили в ведомстве.

По словам военных, группировка "Восток" в течение суток нанесла удары по пяти украинским бригадам и двум полкам в Днепропетровской и Запорожской областях, потери ВСУ составили: свыше 320 военнослужащих, два бронетранспортера, восемь боевых бронемашин, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской и Херсонской областях, потери армии Украины составили: до 45 военных, 15 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - сообщили в министерстве. По его данным в течение суток группировка нанесла удары по 11 бригадам и трем полкам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери украинской армии составили: свыше 275 военнослужащих, танк, пять боевых бронемашин и шесть автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье и Мелья Сумской области", - говорится в сообщении ведомства.

Группировка также нанесла удары по украинским подразделениям в Харьковской области, потери ВСУ за сутки составили: свыше 180 военных, 22 автомобиля, три артиллерийских орудия и два склада материальных средств, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Грушевка, Гусинка, Петровка, Самборовка, Благодатовка Харьковской области и Коровий Яр (ДНР)", - сообщили военные. По информации ведомства, потери армии Украины за сутки на данном направлении составили: до 160 военнослужащих, пять боевых бронемашин, 16 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin и пять складов боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - сказано в сообщении. В Минобороны сообщили, что группировка нанесла удары по трем украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР, потери ВСУ составили: до 130 военных, бронетранспортер, бронемашина Oncilla, два бронеавтомобиля, 16 пикапов, два артиллерийских орудия, склад боеприпасов, три склада материальных средств и склад горючего.