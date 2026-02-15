Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 222 украинских БПЛА

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки уничтожили более двухсот беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 222 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, всего с начала спецоперации уничтожены более 114 тыс. украинских дронов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское в Запорожской области.