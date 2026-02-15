Путин на следующей неделе примет участие в совещании судей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) и примет участие в ежегодном совещании судей.

График главы государства опубликован в телеграм-канале "Вестей" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" ("России 1", ВГТРК) Павла Зарубина.

Кроме того, российский лидер проведет совещания с членами правительства и Совбеза.

Также на следующей неделе у президента РФ запланированы ряд международных контактов.