Путин на следующей неделе примет участие в совещании судей
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) и примет участие в ежегодном совещании судей.
График главы государства опубликован в телеграм-канале "Вестей" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" ("России 1", ВГТРК) Павла Зарубина.
Кроме того, российский лидер проведет совещания с членами правительства и Совбеза.
Также на следующей неделе у президента РФ запланированы ряд международных контактов.