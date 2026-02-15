Энергоснабжение нарушено в шести районах Владимирской области из-за снегопада
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Обильный мокрый снег стал причиной перебоев в электроснабжении ряда районов Владимирской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Сбои фиксируются в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Селивановском, Суздальском и Судогодском муниципальных округах.
Последствия устраняют 22 бригады "Владимирэнерго".
Отмечается, что для временной подачи электроэнергии используются резервные источники электроснабжения.