Все задержанные поезда в Крым прибыли на станции

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Все задержанные по направлению Крыма поезда прибыли на станции назначения, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в воскресенье.

"Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" направлением в Крым, которые ранее опаздывали в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля, прибыли на станции назначения", - говорится в телеграм-канале ГСЭ.

При этом опаздывают восемь поездов из Крыма. По данным на 16:00 по московскому времени задерживаются четыре состава в Москву (три из Симферополя, один из Севастополя), два - в Санкт-Петербург (по одному из Симферополя и Севастополя), а также по одному в Адлер и Кисловодск из Симферополя. Время задержки составляет от двух до десяти часов.

Как сообщалось, около 19:00 субботы было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, ограничение сняли после 6:00 воскресенья. В СКЖД сообщили, что из-за остановки движения по мосту задерживается 15 пассажирских составов - семь в Крым и восемь из Крыма.