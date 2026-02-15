Поиск

Путин сообщил, что воины-"афганцы" оказывают действенную поддержку участникам СВО

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ветераны Ограниченного контингента советских войск в Афганистане оказывают действенную поддержку участникам специальной военной операции, их опыт и навыки востребованы, заявил президент России Владимир Путин.

"Важно, что все эти годы вы бережно храните традиции воинского братства, помогаете боевым товарищам и их близким. И конечно, ваши знания, навыки и богатый опыт востребованы в деятельности ветеранских организаций, в воспитании молодежи. Особо отмечу действенную поддержку, которую вы оказываете участникам специальной военной операции", - говорится в приветствии Путина к участникам торжественного мероприятия, приуроченного к 37-й годовщине завершения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане.

Текст приветствия опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что 15 февраля 1989 года - значимая дата в истории страны.

"Мы гордимся нашими солдатами и офицерами, гражданскими специалистами, которые с честью выполнили свой долг. Защищая национальные интересы Родины, они достойно прошли через нелёгкие испытания, проявили стойкость и мужество, сострадание, милосердие и благородство", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин Афганистан СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Двое детей погибли в Свердловской области под снегом, катаясь на горке

Причиной нападения в челябинском храме стало замечание о "неправильном" поведении

Мужчина ранил двух женщин в одном из храмов Челябинска

Глава СКР рассказал об активном применении ИИ в работе ведомства

Массированную атаку украинских БПЛА отражают в Брянской области

Площадь пожара в поселке Волна после атаки БПЛА на Кубани превышает 2 тыс. кв. м

Бастрыкин отметил необходимость принятия дополнительных мер по борьбе с киберпреступлениями

На Земле началась магнитная буря

 На Земле началась магнитная буря

Бастрыкин сообщил, что за три года СК расследовал более 36 тыс. IT-преступлений

Hачальник Генштаба РФ заявил о значительных потерях ВСУ

 Hачальник Генштаба РФ заявил о значительных потерях ВСУ
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 69 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8417 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });