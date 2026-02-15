Путин сообщил, что воины-"афганцы" оказывают действенную поддержку участникам СВО

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ветераны Ограниченного контингента советских войск в Афганистане оказывают действенную поддержку участникам специальной военной операции, их опыт и навыки востребованы, заявил президент России Владимир Путин.

"Важно, что все эти годы вы бережно храните традиции воинского братства, помогаете боевым товарищам и их близким. И конечно, ваши знания, навыки и богатый опыт востребованы в деятельности ветеранских организаций, в воспитании молодежи. Особо отмечу действенную поддержку, которую вы оказываете участникам специальной военной операции", - говорится в приветствии Путина к участникам торжественного мероприятия, приуроченного к 37-й годовщине завершения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане.

Текст приветствия опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что 15 февраля 1989 года - значимая дата в истории страны.

"Мы гордимся нашими солдатами и офицерами, гражданскими специалистами, которые с честью выполнили свой долг. Защищая национальные интересы Родины, они достойно прошли через нелёгкие испытания, проявили стойкость и мужество, сострадание, милосердие и благородство", - подчеркнул глава государства.