Вечером в воскресенье нейтрализованы 43 дрона ВСУ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные с 18:00 до 20:00 по Москве воскресенья перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, дроны нейтрализованы над Брянской, Калужской, Тульской областями и Московским регионом.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что с 13:00 до 18:00 российские военные сбили 123 украинских БПЛА, в том числе 15, летевших в сторону Москвы.

По информации Минобороны РФ, с 9:00 до 13:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотника, в том числе три, летевших на Москву.

C 7:00 до 9:00 воскресенья над регионами РФ, Азовским и Черным морями нейтрализованы 88 украинских дронов, сообщало Минобороны РФ.

В ночь на воскресенье российские военные сбили 68 украинских БПЛА, заявляло министерство.