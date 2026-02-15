Патрульные самолеты ВМС США провели очередную разведку вблизи Ирана

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Два патрульных противолодочных самолета P-8A Poseidon ВМС США в воскресенье провели новые полеты над Ормузским проливом вблизи Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Самолеты поднимались с авиабазы Шейх Иса в Бахрейне. В ходе многочасовой операции они совершали пролеты над Ормузским проливом, курсируя между Персидским и Оманским заливами. При этом полеты осуществлялись на низкой высоте - примерно 6-7 тыс. метров.

Эти американские патрульные самолеты, а также дальние беспилотники MQ-4C Triton регулярно используются для наблюдения за ситуацией в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов.

Тем временем европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-2 в воскресенье зафиксировал местоположение американского авианосца USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Согласно снимкам, он находится в 700 км от иранского побережья в Оманском заливе и в 300 км к востоку от Омана. Ранее Центральное командование ВС США сообщало, что USS Abraham Lincoln находится в 500 милях (800 км) от Ирана.