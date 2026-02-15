Оспу обезьян выявили у двух россиян, вернувшихся из Таиланда

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Оспа обезьян подтверждена у двух россиян, вернувшихся из Таиланда в Санкт-Петербург, они госпитализированы, угрозы их жизни нет; распространение инфекции предотвращено, сообщили журналистам в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о выявлении двух лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян у граждан, вернувшихся из туристической поездки в Королевство Таиланд. Заболевшие незамедлительно госпитализированы в инфекционный стационар. Состояние пациентов удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Специалистами проведено эпидемиологическое расследование, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

"Круг контактных лиц установлен, они находятся под постоянным медицинским наблюдением. Распространение инфекции предотвращено", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что риск завоза инфекции в туристический сезон сохраняется.

Ранее в СМИ появилась информация, что два человека заболели оспой обезьян в Петербурге.