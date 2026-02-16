Ограничения работы мобильного интернета введены в Пензенской области на фоне беспилотной опасности

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава Пензенской области Олег Мельниченко предупредил жителей региона о временных ограничениях работы мобильного интернета из-за опасности атаки беспилотников.

"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале в понедельник.

Ранее Минобороны сообщило о нейтрализации 49 дронов ВСУ над регионами России за вечер воскресенья.