Госдума утвердила состав делегации для переговоров с конгрессменами США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Встреча депутатов Госдумы с американскими конгрессменами пройдет в США, состав российской делегации уже утвержден, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на членов думского комитета по международным делам.

"Большинство (депутатов) от комитета по международным делам, но будут и представители других комитетов. Больше всего представителей будет от "Единой России". Но по международной тематике у нас в Думе нет различия между партиями в подходах к целям и задачам. У нас определяет всю внешнеполитическую деятельность президент", - заявил изданию первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он добавил, что во встрече, если она состоится, заинтересованы все комитеты Госдумы. Эту информацию газете подтвердил его коллега, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Что касается комитетов, это не будут только представители какого-то одного комитета или одной партии", - сказал он изданию.

Главным вопросом на переговорах, скорее всего, будет создание политических условий для дальнейших контактов в экономике, спорте, культуре и других сферах, уточняется в статье. Обсуждение конкретных экономических проектов представляется невозможным, пока не удастся достичь нормализации дипломатических отношений, включая восстановление прямого авиасообщения между странами и работы консульств, отметил Новиков.

"На такой встрече может звучать только готовность или неготовность российских парламентариев и американских лоббировать улучшение климата. Вряд ли кто-то из крупных компаний предложит в портфеле этой делегации проекты до того, как эти вопросы решены", - приводит газета его слова.

Потенциальная встреча российских депутатов и американских конгрессменов обсуждается с октября прошлого года, напоминает издание, но конкретные очертания она начала приобретать лишь в 2026 году. В январе член Палаты представителей конгресса от республиканцев Анна Паулина Луна сообщила о приглашении четырех депутатов Госдумы в Вашингтон. Однако оперативно провести встречу не удалось - вероятно, из-за санкций, наложенных на ряд законодателей РФ, отмечается в статье. 10 февраля конгрессвумен заявила, что общее понимание о месте и встрече есть, остается дождаться разрешения на выдачу виз от Госдепартамента США.