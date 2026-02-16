Поиск

Балтфлот сообщил об учениях с электронными пусками ракет комплексов "Бал"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" провели электронные пуски по надводным целям условного противника на побережье Калининградской области, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота.

"В рамках планового мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота боевые расчеты берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" отработали нанесение ударов по надводным целям условного противника с выполнением электронных ракетных пусков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учение прошло на побережье Калининградской области.

"В рамках учения подразделения ракетчиков в составе колонн совершили марш из мест постоянной дислокации в назначенные районы, где военнослужащие выполнили нормативы по приведению в готовность пусковых установок, отработали способы размещения техники на различных позициях", - сказано в сообщении.

Также была отработана организация маскировки, смена боевого порядка и местоположения после применения оружия, сказали военные.

"Ракетчики провели тренировки по организации охранения позиционного района, в том числе и с помощью беспилотных летательных аппаратов", - сообщил флот.

По официальной информации, особенностями БРК "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

Калининградская область Балтийский флот
