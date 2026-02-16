Поиск

Поставка первых Ил-114-300 запланирована во второй половине 2026 г.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Поставка первых законтрактованных самолетов Ил-114-300 ожидается во второй половине 2026 года, последующих партий - только в 2028 году.

Такие сроки были озвучены на совещании о перспективах производства и эксплуатации Ил-114-300, которые провел вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Коллеги из Минпромторга, АО "Ил" доложили о том, что все основные испытания проведены, самолет фактически готов. Поставки следующих (после 2026 года - ИФ) партий самолетов эксплуатантам намечены на 2028 год с учетом технических циклов изготовления", - сообщил Трутнев журналистам после совещания. - Нас, конечно, интересуют сроки как можно раньше. Самолеты на Дальнем Востоке очень нужны".

По его словам, в настоящее время Дальнему Востоку требуется порядка 20 Ил-114-300 для замещения устаревших Ан-24/26.

Получателем первых трех Ил-114-300 должна стать "Государственная транспортная лизинговая компания", которая заключила твердый контракт с АО "Ил" в 2020 году. Впоследствии ГТЛК планировала передать самолеты "Вологодскому авиационному предприятию". Позднее экс-глава ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь сообщал, что стартовым эксплуатантом будет Red Wings (как и "Ил", подконтрольна госкорпорации "Ростех").

На ВЭФ-2025 соглашение о намерениях приобрести три Ил-114-300 с ГТЛК подписала дальневосточная "Аврора". Поставка машин, согласно договоренностям, была запланирована на 2027 год, на условиях льготного лизинга с использованием мер господдержки. Гендиректор "Авроры" Константин Сухоребрик при этом высказывал надежду, что сделки по новой авиатехнике для компании - как регионального перевозчика с социальными обязательствами - будут полностью профинансированы государством.

