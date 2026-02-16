Ракетный катер ТОФ выполнил артиллерийские стрельбы в Японском море

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж ракетного катера "Р-14" Тихоокеанского флота (ТОФ) подтвердил готовность к выполнению поставленных боевых задач в море в ходе сдачи курсовой задачи К-2, сообщила пресс-служба флота.

"В морском полигоне Японского моря экипаж катера отработал элементы плавания и ведения боя одиночным кораблем с выполнением зачетных артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям, имитирующим корабли, береговые огневые позиции и авиацию условного противника", - говорится в сообщении.

В ходе учения моряки отработали задачи по предназначению, выполнив по кораблю условного противника электронные (учебные) пуски крылатой ракетой "Москит".

Экипаж ракетного катера отработал весь алгоритм действий при выходе в ракетную атаку, за исключением фактического ракетного пуска.

Также с экипажем катера проведены корабельные учения и тренировки по ведению борьбы за живучесть на ходу, противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, отражению атак ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров условного противника.

Мероприятия проводились в течение нескольких дней согласно плану боевой подготовки Тихоокеанского флота.