Афганские талибы готовы предложить помощь Ирану в случае удара США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" готово оказать помощь и содействие Ирану в случае американского удара по Исламской Республике, однако не намерено участвовать в войне с США, пишет The Jerusalem Post.

"Талибан" окажет помощь и содействие Исламской Республике Иран в случае ударов США по стране", - приводит издание заявление пресс-секретаря движения Забихуллы Муджахида, выступавшего в воскресенье на радио.

По словам Муджахида, афганский народ "проявит сочувствие и, возможно, будет сотрудничать с Ираном по запросу", однако он подчеркнул, что это не приведет автоматически к участию афганских талибов в "ответной войне против США".

The Jerusalem Post обращает внимание, что послание талибов заключается в том, что они не хотят конфликта между США и Ираном, считают предпочтительными дипломатические меры и продолжение переговоров по иранской ядерной программе.

В воскресенье о том, что Вашингтон пока настроен решать ядерную проблему Ирана путем дипломатии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Ожидается, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном пройдет во вторник в Женеве.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Омане ранее в феврале, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только ядерный вопрос.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.

Американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, ранее сообщали, что США, возможно, готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о ее начале. Пентагон готовит силы, способные не только нанести быстрый удар, но и провести длительную кампанию, направленную против государственных и силовых структур Ирана, в случае провала дипломатических усилий по прекращению его ядерной программы.