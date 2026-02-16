Поиск

Афганские талибы готовы предложить помощь Ирану в случае удара США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" готово оказать помощь и содействие Ирану в случае американского удара по Исламской Республике, однако не намерено участвовать в войне с США, пишет The Jerusalem Post.

"Талибан" окажет помощь и содействие Исламской Республике Иран в случае ударов США по стране", - приводит издание заявление пресс-секретаря движения Забихуллы Муджахида, выступавшего в воскресенье на радио.

По словам Муджахида, афганский народ "проявит сочувствие и, возможно, будет сотрудничать с Ираном по запросу", однако он подчеркнул, что это не приведет автоматически к участию афганских талибов в "ответной войне против США".

The Jerusalem Post обращает внимание, что послание талибов заключается в том, что они не хотят конфликта между США и Ираном, считают предпочтительными дипломатические меры и продолжение переговоров по иранской ядерной программе.

В воскресенье о том, что Вашингтон пока настроен решать ядерную проблему Ирана путем дипломатии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Ожидается, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном пройдет во вторник в Женеве.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Омане ранее в феврале, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только ядерный вопрос.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.

Американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, ранее сообщали, что США, возможно, готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о ее начале. Пентагон готовит силы, способные не только нанести быстрый удар, но и провести длительную кампанию, направленную против государственных и силовых структур Ирана, в случае провала дипломатических усилий по прекращению его ядерной программы.

Афганистан Дональд Трамп Иран Марко Рубио Пентагон США Талибан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

Пожар из-за атаки БПЛА в поселке Волна на Кубани потушили

Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

 Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

У православных христиан началась Масленица

 У православных христиан началась Масленица

Энергообъекты серьезно повреждены при ракетном ударе по Белгороду

Пентагон готовится начать тестирование мобильного ядерного реактора для военных целей

В Брянской области проблемы с электричеством и теплом из-за ударов по инфраструктуре

Что произошло за день: воскресенье, 15 февраля

Минобороны РФ сообщило, что с 13:00 сбиты 123 украинских дрона

Подачу воды ограничат в ряде крупных городов Ставрополья для устранения аварии

 Подачу воды ограничат в ряде крупных городов Ставрополья для устранения аварии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8421 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 69 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });