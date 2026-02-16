Несколько всероссийских соревнований примет Сахалин в феврале

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Национальные соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике и горнолыжному спорту пройдут в Южно-Сахалинске в конце февраля и в начале марта, на них съедутся спортсмены со всей страны, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области в понедельник.

Старт серии всероссийских турниров даст чемпионат страны по лыжным гонкам. С 25 февраля по 8 марта на трассах лыже-биатлонного комплекса "Триумф" за награды поборются более 200 сильнейших спортсменов страны, в том числе олимпийский чемпион Александр Большунов, Вероника Степанова, Татьяна Сорина, Сергей Устюгов, Юлия Ступак, Денис Спицов и другие звезды мирового спорта.

Еще одним знаковым событием для Дальневосточного федерального округа станет проведение зимнего чемпионата России по легкой атлетике: соревнования пройдут с 28 февраля по 3 марта в новом легкоатлетическом манеже, который в конце прошлого года открыли в Южно-Сахалинске. В течение четырех соревновательных дней сильнейшие легкоатлеты страны разыграют комплекты наград и определят лидеров национального сезона в 15 дисциплинах. Чемпионат станет одним из ключевых стартов года и важным этапом формирования сборной России, отмечает пресс-служба.

С 27 февраля по 5 марта горнолыжный комплекс "Горный воздух" в Южно-Сахалинске примет чемпионат, первенство и Кубок России по горнолыжному спорту.

22 февраля состоятся всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина "Сахалинские ночные полеты".

С 21 по 22 февраля пройдет Сахалинский международный лыжный марафон памяти погибшего в 2003 году в авиакатастрофе на Камчатке сахалинского губернатора Игоря Фархутдинова. Марафон ежегодно собирает тысячи лыжников со всей страны.