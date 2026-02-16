Поиск

Несколько всероссийских соревнований примет Сахалин в феврале

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Национальные соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике и горнолыжному спорту пройдут в Южно-Сахалинске в конце февраля и в начале марта, на них съедутся спортсмены со всей страны, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области в понедельник.

Старт серии всероссийских турниров даст чемпионат страны по лыжным гонкам. С 25 февраля по 8 марта на трассах лыже-биатлонного комплекса "Триумф" за награды поборются более 200 сильнейших спортсменов страны, в том числе олимпийский чемпион Александр Большунов, Вероника Степанова, Татьяна Сорина, Сергей Устюгов, Юлия Ступак, Денис Спицов и другие звезды мирового спорта.

Еще одним знаковым событием для Дальневосточного федерального округа станет проведение зимнего чемпионата России по легкой атлетике: соревнования пройдут с 28 февраля по 3 марта в новом легкоатлетическом манеже, который в конце прошлого года открыли в Южно-Сахалинске. В течение четырех соревновательных дней сильнейшие легкоатлеты страны разыграют комплекты наград и определят лидеров национального сезона в 15 дисциплинах. Чемпионат станет одним из ключевых стартов года и важным этапом формирования сборной России, отмечает пресс-служба.

С 27 февраля по 5 марта горнолыжный комплекс "Горный воздух" в Южно-Сахалинске примет чемпионат, первенство и Кубок России по горнолыжному спорту.

22 февраля состоятся всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина "Сахалинские ночные полеты".

С 21 по 22 февраля пройдет Сахалинский международный лыжный марафон памяти погибшего в 2003 году в авиакатастрофе на Камчатке сахалинского губернатора Игоря Фархутдинова. Марафон ежегодно собирает тысячи лыжников со всей страны.

Южно-Сахалинск Горный воздух Кубок России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

Пожар из-за атаки БПЛА в поселке Волна на Кубани потушили

Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

 Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

У православных христиан началась Масленица

 У православных христиан началась Масленица

Энергообъекты серьезно повреждены при ракетном ударе по Белгороду

Пентагон готовится начать тестирование мобильного ядерного реактора для военных целей

В Брянской области проблемы с электричеством и теплом из-за ударов по инфраструктуре

Что произошло за день: воскресенье, 15 февраля

Минобороны РФ сообщило, что с 13:00 сбиты 123 украинских дрона

Подачу воды ограничат в ряде крупных городов Ставрополья для устранения аварии

 Подачу воды ограничат в ряде крупных городов Ставрополья для устранения аварии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8421 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 69 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });