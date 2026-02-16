Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник продолжил пятничный рост после решения ЦБ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,5% годовых) и в ожидании очередного раунда трехсторонних переговоров РФ-США-Украина по украинскому урегулированию (пройдут 17-18 февраля); также поддержкой выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $67,8 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов прибавил 0,4%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2787,14 пункта (+0,4%); лидируют в росте акции ВТБ (+1,3%), "НЛМК" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 февраля, составляет 77,1944 руб. (+0,64 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Хэдхантера" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,1% "префы"), "Северстали" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Полюса" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,4% "префы").

Госсекретарь США Марко Рубио в субботу заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что в ходе диалога по Украине получилось сократить количество спорных тем, однако остались самые трудные из них.

Также в субботу Рубио сообщил в интервью агентству Bloomberg, что в переговорах с РФ и Украиной в ближайший вторник будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, которые ранее посвятили этой проблеме огромное количество времени.

Рубио подчеркнул, что США не откажутся от обязательств завершить украинский кризис за столом переговоров. По его словам, круг вопросов свелся к проблеме Донбасса, и идет поиск ее решения, которое устроит и РФ, и Украину.

В воскресенье Рубио заявил, что обсудил в Мюнхене украинское урегулирование со своими коллегами по G7, провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, на которой была затронута тема безопасности Украины, углубляющееся сотрудничество в сфере обороны, экономики.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Немецкий политический аналитик Александр Рар оценивает состоявшуюся на днях 62-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности как форум европейских либеральных элит, настроенных провести курс на милитаризацию.

"Выступления трех немецких политиков - (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца, (председателя Еврокомиссии Урсулы) фон дер Ляйен и (министра обороны Германии Бориса) Писториуса выделялись тем, что они называли милитаризацию Европы императивом", - написал Рар в воскресенье в своем телеграм-канале.

Состоявшийся форум также показал настрой европейских элит на конфронтацию с Москвой, считает политолог. "Европа, или скорее либеральная элита европейского руководства, воспринимает себя как находящуюся в состоянии войны только с Россией. Уставшие от войны европейцы хотят мира на Украине - но ни в коем случае при условии победы России, а только успеха Украины", - полагает Рар.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в конце прошлой недели нейтрально отреагировал на снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов и некоторое смягчение тона регулятора, однако продолжение курса на снижение стоимости кредитования все же позитивно для акций.

На нефтяном рынке настроения определяются развитием ситуации вокруг США и Ирана, которые в ближайший месяц намерены продолжать переговоры по ядерной сделке. На цены также могут влиять другие факторы, связанные с перспективами изменения мирового спроса и предложения.

Для индексов Мосбиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 2790 и 1145 пунктов соответственно, инвесторы ожидают итогов следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине (17-18 февраля) и Недели российского бизнеса, отметила Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, в перспективе ЦБ будет осторожно подходить к снижению ключевой ставки. В базовом сценарии средняя ставка в этом году ожидается на уровне 13,5-14,5%, а в следующем - 8-9% годовых. Из-за закрепившихся повышенных инфляционных ожиданий и роста регулируемых тарифов регулятор планирует более плавную траекторию снижения ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4% во второй половине следующего года и обеспечить сбалансированный экономический рост.

Индекс МосБиржи после отскока 10 февраля от восходящей линии тренда, стартовавшего 27 октября, движется к уровню сопротивления в 2818,8 пункта. В случае коррекции котировки вновь могут протестировать линию тренда в зоне 2750 пунктов, считает Гудым.

В США в минувшую пятницу индексы акций изменились на 0,1-0,2%, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на минимальные с мая минувшего года 2,4% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,7% в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в прошлом месяце на 2,5%, по данным Trading Economics.

После выхода данных об инфляции трейдеры стали оценивать вероятность третьего снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году в 50%. Ранее они ожидали только два подобных действия от регулятора.

В Азии в понедельник также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,02%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены стабилизировались в ожидании развития ситуации вокруг Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 7:01 мск в понедельник составила $67,79 за баррель (+0,1%), мартовская цена фьючерса на WTI - $62,93 за баррель (+0,1%).

Вашингтон пока настроен решать ядерную проблему Ирана путем дипломатии, заявил госсекретарь США Рубио. По его словам, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер "уже в дороге, чтобы потом провести важные встречи". "Пока мы сосредоточены на переговорах", - констатировал глава Госдепа.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Омане ранее в феврале, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только ядерный вопрос.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США. Ожидается, что второй раунд переговоров состоится во вторник в Женеве.