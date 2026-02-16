В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб человек и десять пострадали

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Норильске в воскресенье вечером случился пожар в девятиэтажном доме, один человек погиб, еще десять пострадали, сообщили в управлении МЧС по Красноярскому краю.

Пострадавшие отравились продуктами горения, им потребовалась госпитализация.

Горела квартира на втором этаже. Пожарные вывели из горевшего здания по внутренней лестницы 64 человека, а еще двоих спасли с помощью автолестницы.

Площадь пожара составила 25 кв. м. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки.

Пожар тушили 33 человека и 10 единиц техники.