Поиск

ФСБ сообщила о задержании 86 нелегальных "оружейников" в 37 регионах РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в декабре и январе 86 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 37 субъектах РФ, прекращена работа 19 подпольных мастерских по переделке оружия.

Как сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы, прекращена деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Спецоперация проводилась в декабре 2025 - январе 2026 г. в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, ЛНР, республиках Алтай, Карелия, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Тыва и Хакасия.

Также оперативные мероприятия прошли в Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской и Херсонской областях.

"В результате из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, 5 гранатометов, а также 36 гранат, более 19,6 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 15 тысяч патронов различного калибрам" , - сообщили в ФСБ.

ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бизнесмен Евгений Чичваркин заочно приговорен к девяти годам колонии

Защита обжаловала арест вице-президента FESCO Иванова

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

В Брянской области возобновилось тепло- и электроснабжение

Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

 Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

 КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

Пожар из-за атаки БПЛА в поселке Волна на Кубани потушили

Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

 Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

Начинается Масленичная неделя

 Начинается Масленичная неделя

Энергообъекты серьезно повреждены при ракетном ударе по Белгороду
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 70 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8421 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });