ФСБ сообщила о задержании 86 нелегальных "оружейников" в 37 регионах РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в декабре и январе 86 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 37 субъектах РФ, прекращена работа 19 подпольных мастерских по переделке оружия.

Как сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы, прекращена деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Спецоперация проводилась в декабре 2025 - январе 2026 г. в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, ЛНР, республиках Алтай, Карелия, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Тыва и Хакасия.

Также оперативные мероприятия прошли в Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской и Херсонской областях.

"В результате из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, 5 гранатометов, а также 36 гранат, более 19,6 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 15 тысяч патронов различного калибрам" , - сообщили в ФСБ.