Для возмещения ущерба по уголовным делам арестовано имущество на миллиарды рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью "Интерфаксу", что для возмещения ущерба по уголовным делам арестовано имущество стоимостью в несколько миллиардов рублей.

Он отметил, что по всем уголовным делам следователи принимают меры к возмещению причиненного ущерба, а также установлению имущества, на которое может быть наложен арест с целью обеспечения исполнения приговора и компенсации ущерба.