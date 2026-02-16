Поиск

Для возмещения ущерба по уголовным делам арестовано имущество на миллиарды рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью "Интерфаксу", что для возмещения ущерба по уголовным делам арестовано имущество стоимостью в несколько миллиардов рублей.

Он отметил, что по всем уголовным делам следователи принимают меры к возмещению причиненного ущерба, а также установлению имущества, на которое может быть наложен арест с целью обеспечения исполнения приговора и компенсации ущерба.

Александр Бастрыкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию из-за проблем с водоснабжением

Бизнесмен Евгений Чичваркин заочно приговорен к девяти годам колонии

Сбой произошел в белгородском Центре обработки данных после атак ВСУ

Защита обжаловала арест вице-президента FESCO Иванова

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

В Брянской области возобновилось тепло- и электроснабжение

Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

 Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

 КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

Пожар из-за атаки БПЛА в поселке Волна на Кубани потушили

Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

 Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 70 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8422 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });