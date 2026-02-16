Лукашенко заявил о неразрывности отношений Белоруссии с Россией

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Нет силы, способной оторвать Белоруссию от России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем союзного государства Сергеем Глазьевым в Минске. Его цитирует "БелТА".

"Сегодня обзор получил: в России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России. Я не стану даже комментировать. Скажу только одно: нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси", - сказал Лукашенко.

"Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века. Хотя, в общем-то, нас не в чем упрекнуть, Беларусь, мы всегда были ориентированы на Россию. Там наше многое, если не все. Там наши ресурсы, там наш рынок, если об экономике. У нас полное единство в этом плане. Да и в политическом", - заявил Лукашенко.