Дмитриев прилетит в Женеву для контактов по вопросам экономического взаимодействия с США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отправится в Женеву для контактов по вопросам экономического взаимодействия с США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Дмитриев да. Он работает по отдельному треку. Это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия. Она активно продолжает работать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Дмитриев присутствовать на трехсторонних переговорах между РФ, Украиной и США в Женеве 17-18 февраля.

"Ожидаем, что также в Женеве пройдут и эти встречи в рамках этой группы", - отметил он.

Дмитриев возглавляет российскую часть рабочей группы Россия-США по экономическим вопросам.