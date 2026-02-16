На Ставрополье устранили аварию на Кубанском магистральном водоводе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - На Ставрополье завершили восстановительные работы на Кубанском магистральном водоводе, авария на котором произошла 12 февраля и привела к ограничению водоснабжения в городах Кавказских Минеральных Вод, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Специалисты Крайводоканала совместно с ПАСС Ставрополья и МЧС завершили работы по ликвидации аварии на Кубанском магистральном водоводе. Спасибо всем, кто помог справиться раньше намеченного срока. С 16:00 понедельника начнем заполнение системы", - написал Владимиров в мессенджере.

Водоснабжение будет восстанавливаться поэтапно. Для выхода на штатный режим работы потребуется до 24 часов.

Крайводоканал пока продолжит подвозить воду а автоцистернах, а главы городов должны оставаться на связи с жителями.

Водоснабжение в городах Кавминвод начали ограничивать 12 февраля из-за аварии на магистральном Кубанском водоводе. Подача воды на главную насосную станцию была сокращена. Аварию планировали устранить в пятницу, 13 февраля, но ее ликвидация затянулась из-за невозможности отвода воды от места повреждения и выполнения ремонта под большим давлением. В связи с этим в воскресенье подачу воды в Ессентуки, Железноводск, Лермонтов, Пятигорск, Минераловодский и Предгорный округа вновь ограничили.

В Пятигорске был введен режим ЧС муниципального уровня из-за отсутствия воды больше суток в поселках Энергетик, Нижнеподкумский, Средний Подкумок и станицы Константиновской.