"Пулково" принял четыре рейса из-за неблагоприятных погодных условий в Москве

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU -"Пулково" в понедельник в качестве запасного аэродрома принял четыре рейса, следовавших в Москву, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").

Причиной ухода на запасной аэродром стали неблагоприятные погодные условия в Москве.

В частности, посадку в "Пулково" совершил самолет, выполнявший рейс из Дубая.

"Регулярная полетная программа между Петербургом и столицей выполняется в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в Москве, особенно в юго-восточных районах, в понедельник в течение всего дня ожидается снегопад с метелью. За сутки выпадет около 10 мм осадков, прирост снежного покрова составит до 14 см. Также прогнозируется ветер 6 -11 м/с с порывами до 17 м/с, на дорогах - гололедица и снежные заносы.

