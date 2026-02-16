Поиск

Песков заявил, что на переговорах по Украине в Женеве будут обсуждать тему территорий

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Круг обсуждаемых на переговорах по Украине в Женеве тем будет шире, чем на предыдущих консультациях в Абу-Даби, поэтому состав российской делегации будет расширен, а ее будет возглавлять помощник президента РФ Владимир Мединский, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля ответил на просьбу "Интерфакса" прокомментировать, с чем связано изменение состава российской делегации на переговорах в Женеве и возвращение Мединского в качестве главы делегации.

"Давайте вспомним заявление Путина, которое он неоднократно делал, о том, что главой делегации российских переговорщиков является Мединский. Это заявление Путин делал до первого раунда в Абу-Даби, во время и так далее. Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков", - пояснил Песков.

По его словам, на консультациях в Абу-Даби Мединский не присутствовал, "потому что там шла речь по вопросам безопасности, по вопросам, которые касались непосредственно военных, и поэтому там нашу группу возглавлял Костюков (начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков - ИФ), и группа состояла из военных".

"На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского", - добавил Песков.

По его словам, "делегация будет расширена в этот раз. Помимо Мединского, будет Галузин (замглавы МИД РФ Михаил Галузин - ИФ) и другие".

Он также утвердительно ответил на вопрос, войдет ли в состав делегации Костюков.

Предыдущий раунд переговоров по Украине прошел в Абу-Даби 4-5 февраля.

Владимир Мединский Дмитрий Песков Абу-Даби Женева Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва решительно отвергает обвинения в отравлении Навального

МЧС сообщило о гибели девяти человек за неделю из-за падения снега с крыш

 МЧС сообщило о гибели девяти человек за неделю из-за падения снега с крыш

Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию из-за проблем с водоснабжением

Бизнесмен Евгений Чичваркин заочно приговорен к девяти годам колонии

Сбой произошел в белгородском Центре обработки данных после атак ВСУ

Защита обжаловала арест вице-президента FESCO Иванова

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

В Брянской области возобновилось тепло- и электроснабжение

Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

 Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

 КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 70 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });