Песков заявил, что на переговорах по Украине в Женеве будут обсуждать тему территорий

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Круг обсуждаемых на переговорах по Украине в Женеве тем будет шире, чем на предыдущих консультациях в Абу-Даби, поэтому состав российской делегации будет расширен, а ее будет возглавлять помощник президента РФ Владимир Мединский, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля ответил на просьбу "Интерфакса" прокомментировать, с чем связано изменение состава российской делегации на переговорах в Женеве и возвращение Мединского в качестве главы делегации.

"Давайте вспомним заявление Путина, которое он неоднократно делал, о том, что главой делегации российских переговорщиков является Мединский. Это заявление Путин делал до первого раунда в Абу-Даби, во время и так далее. Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков", - пояснил Песков.

По его словам, на консультациях в Абу-Даби Мединский не присутствовал, "потому что там шла речь по вопросам безопасности, по вопросам, которые касались непосредственно военных, и поэтому там нашу группу возглавлял Костюков (начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков - ИФ), и группа состояла из военных".

"На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского", - добавил Песков.

По его словам, "делегация будет расширена в этот раз. Помимо Мединского, будет Галузин (замглавы МИД РФ Михаил Галузин - ИФ) и другие".

Он также утвердительно ответил на вопрос, войдет ли в состав делегации Костюков.

Предыдущий раунд переговоров по Украине прошел в Абу-Даби 4-5 февраля.