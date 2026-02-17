Несколько БПЛА зафиксировано над Удмуртией

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Несколько беспилотников зафиксировано над Удмуртией, в ряде районов работают сирены, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"На территорией Удмуртский Республики зафиксированы несколько беспилотных летательных аппаратов", - сказал Бречалов в видеообращении в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в Ижевске и на территориях, где риск наиболее высок, включены сирены.

"В связи с угрозой атаки БПЛА остановлено движение общественного транспорта в Ижевске", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Ранее ижевский аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, заявили в Росавиации.