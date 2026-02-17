Поиск

Несколько БПЛА зафиксировано над Удмуртией

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Несколько беспилотников зафиксировано над Удмуртией, в ряде районов работают сирены, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"На территорией Удмуртский Республики зафиксированы несколько беспилотных летательных аппаратов", - сказал Бречалов в видеообращении в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в Ижевске и на территориях, где риск наиболее высок, включены сирены.

"В связи с угрозой атаки БПЛА остановлено движение общественного транспорта в Ижевске", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Ранее ижевский аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, заявили в Росавиации.

Удмуртия Ижевск БПЛА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Несколько БПЛА зафиксировано над Удмуртией

Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 20:00 понедельника 76 дронов ВСУ

Российская делегация вылетела в Женеву на переговоры по Украине

Суд в Чечне отменил Зареме Мусаевой приговор по делу о насилии к полицейскому

 Суд в Чечне отменил Зареме Мусаевой приговор по делу о насилии к полицейскому

Что произошло за день: понедельник, 16 февраля

Гособвинение запросило пожизненные сроки для исполнителей теракта в Crocus

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

 Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

 Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

Ладожское озеро полностью замерзло

В Тульской области на трассе "Дон" образовался затор из-за серии ДТП
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8427 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });