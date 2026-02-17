Локомотивное депо повреждено в ходе атаки БПЛА на Кубань

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Краснодарский край повреждения получило локомотивное депо, сообщили в региональном оперативном штабе.

"В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале краевого оперштаба.

Пострадавших нет. Фрагменты БПЛА также обнаружены на железнодорожных путях, отметили в штабе.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 17 февраля над Краснодарским краем было сбито 18 беспилотников, еще 50 перехватили над акваторией Черного моря.