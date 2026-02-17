Мэр Сочи сообщил о найденных обломках нескольких БПЛА

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Оперативные службы Сочи обнаружили фрагменты беспилотных летательных аппаратов на территории Большого Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

"Сегодня ночью Сочи подвергся массированной атаке киевского режима: три волны дежурные средства ПВО отражали практически 10 часов. Зафиксированы падения обломков в нескольких районах, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также удалось избежать", - написал он в мессенджере.

Он заверил, что каждое сообщение о последствиях беспилотников проверяется и отрабатывается.

"Спасибо нашим военным за профессионализм, а вам, уважаемые сочинцы и гости курорта, - за понимание и ответственную позицию", - добавил Прошунин.