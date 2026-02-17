В Краснодаре рядом со стадионом нашли обломки БПЛА
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Краснодаре рядом со стадионом академии ФК "Краснодар" нашли фрагменты БПЛА, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.
На месте работают оперативные и специальные службы, выставлено оцепление.
Ранее оперштаб сообщал, что в Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный.
По данным Минобороны, за ночь над Краснодарским краем было уничтожено 18 беспилотников.