В Краснодаре рядом со стадионом нашли обломки БПЛА

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Краснодаре рядом со стадионом академии ФК "Краснодар" нашли фрагменты БПЛА, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные и специальные службы, выставлено оцепление.

Ранее оперштаб сообщал, что в Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный.

По данным Минобороны, за ночь над Краснодарским краем было уничтожено 18 беспилотников.