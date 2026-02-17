В Череповце в результате взрыва газа погиб человек

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Череповце в многоэтажном доме взорвался бытовой газ, один человек погиб и еще один пострадал, сообщил глава города Роман Маслов.

"В одной из квартир жилого дома по адресу улица Гоголя, 29 произошел взрыв бытового газа. На место незамедлительно прибыли все необходимые спасательные службы", - написал он в мессенджере.

Как уточнил директор центра по защите территории от ЧС Череповца Андрей Горчаков, на момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже. Погиб 92-летний хозяин квартиры, его дочь госпитализирована. Из здания были эвакуированы 11 человек.

Пожар потушили, на место прибыл дознаватель МЧС.

Позднее Маслов уточнил, что в квартире произошел не взрыв, а хлопок и что пожар начался не с кухни. Стекла и рамы в соседних квартирах не повреждены. Газовый стояк отключили для десяти квартир.