Россия, Иран и Китай направили корабли на учения в Ормузском проливе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия, Китай и Иран направили корабли на совместные учения, которые в ближайшее время пройдут в Ормузском проливе, сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Актуальными оказались учения "Морской пояс безопасности - 2026" в Ормузском проливе, куда направили свои корабли Россия, Китай и Иран", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

Иран, Россия и КНР в конце февраля проведут восьмые по счету совместные военно-морские учения "Пояс безопасности" в северной части Индийского океана, сообщило ранее агентство Tasnim.

В них примут участие корабли ВМС Ирана, ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также военно-морских сил Китая и России.

Военно-морские учения "Пояс безопасности" проводятся с 2019 году по инициативе ВМС Ирана. Как указывает агентство, они направлены на укрепление безопасности мировой морской торговли. Совместные действия военно-морских сил трех стран включают борьбу с пиратством, противодействие морскому терроризму и проведение спасательных операций.

