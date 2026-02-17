Губернатор Севастополя сообщил о поражающих элементах в одном из сбитых БПЛА

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сбитый над Севастополем беспилотник, который взорвался в одном из дворов города, был начинен поражающими металлическими шариками, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Именно поэтому повреждено так много машин и выбито окон в домах. Чудом серьезно никто из людей не пострадал", - написал он в мессенджере.

Он призвал горожан не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать меры безопасности.

Ранее губернатор сообщал, что ночью город пережил самую продолжительную атаку БПЛА за последнее время. Было сбито более 24 БПЛА, ранен ребенок, выбиты окна в частных и многоквартирных домах, повреждено большое количество автомобилей, в СНТ зафиксированы повреждения газовых труб.

