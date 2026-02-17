Поиск

Губернатор Севастополя сообщил о поражающих элементах в одном из сбитых БПЛА

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сбитый над Севастополем беспилотник, который взорвался в одном из дворов города, был начинен поражающими металлическими шариками, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Именно поэтому повреждено так много машин и выбито окон в домах. Чудом серьезно никто из людей не пострадал", - написал он в мессенджере.

Он призвал горожан не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать меры безопасности.

Ранее губернатор сообщал, что ночью город пережил самую продолжительную атаку БПЛА за последнее время. Было сбито более 24 БПЛА, ранен ребенок, выбиты окна в частных и многоквартирных домах, повреждено большое количество автомобилей, в СНТ зафиксированы повреждения газовых труб.

Мрв ом ки

Ленты:

Михаил Развожаев Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Задержан глава комитета по госзаказу Петербурга

В Новороссийске 6,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии

На Ильском НПЗ после атаки БПЛА случился пожар

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

 Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

"Коммерсантъ" сообщил о проблемах с перевозкой экспортных товаров на Балтике

"АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

 "АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

Над российскими регионами за ночь сбили 151 беспилотник

Более 24 БПЛА сбито в Севастополе, ранен ребенок

Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 20:00 понедельника 76 дронов ВСУ

Российская делегация вылетела в Женеву на переговоры по Украине
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 74 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8432 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });