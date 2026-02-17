Россию за год посетили 4,8 млн иностранных туристов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россию в 2025 году посетили 4,8 млн иностранных туристов, сообщил на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В прошлом году существенно, на 14,9% к 2024 году вырос въездной туризм. За 12 месяцев Россию посетили 4,8 млн иностранных туристов. Наиболее популярными регионами стали: город Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Приморский и Краснодарский края, на все эти регионы приходится почти 80% поездок интуристов", - сказал он.

Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков пояснил "Интерфаксу", что статистика въездного туризма ведется по количеству туристов, которые останавливаются в коллективных средствах размещения, то есть в гостиницах.