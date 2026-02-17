Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Тамани из-за БПЛА, площадь пожара - 1250 кв. м

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание резервуара с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА произошло в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона в своем телеграм-канале.

"В поселке Волна произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА. Площадь пожара составляет 1250 кв. метров", - говорится в сообщении.

В тушении пожара участвуют 67 человек и 19 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю.

Пострадавших нет, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, Краснодарский край в понедельник и вторник подвергся массированной атаке беспилотников. В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе на площади около 700 кв. м, поврежден резервуар с нефтепродуктами.