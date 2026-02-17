После перекрытия Крымского моста скорректируют расписание поездов в сообщении с Крымом

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Время отправки поездов в сообщении с Крымом скорректируют из-за сбоя графика на фоне длительного перекрытия движения по Крымскому мосту, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Задержанные поезда последовательно возобновляют рейсы. Однако в связи со значительным сбоем графика движения некоторые поезда "Таврия" сегодня отправятся с начальных станций позже времени, указанного в билетах пассажиров", - сказано в сообщении.

По данным на 11:00 по Москве, задерживались по восемь поездов в направлении Крыма и с полуострова, время задержки варьировалось от 4,5 до 12 часов.

"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавили в ГСЭ.

Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили в 18:40 по Москве понедельника, возобновили - только после 10:00 утра вторника. Утром в филиале РЖД - Северо-Кавказской железной дороге сообщили, что задержано движение 16 поездов в сообщении с Крымом.