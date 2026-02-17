Поиск

Военные заявили о массированном ударе по военным целям на Украине

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли массированный удар по военным целям на Украине, используемым в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России во вторник.

"За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ" - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удар также нанесён по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных дронов ВСУ.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков предложил не ждать новостей с переговоров в Женеве уже во вторник

Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов

 Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов

ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

 ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

Задержан глава комитета по госзаказу Петербурга

В Новороссийске 6,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии

На Ильском НПЗ после атаки БПЛА случился пожар

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

 Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

"Коммерсантъ" сообщил о проблемах с перевозкой экспортных товаров на Балтике

"АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

 "АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

Над российскими регионами за ночь сбили 151 беспилотник
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8434 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 74 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });