Военные заявили о массированном ударе по военным целям на Украине

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли массированный удар по военным целям на Украине, используемым в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России во вторник.

"За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ" - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удар также нанесён по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных дронов ВСУ.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заявили в Минобороны РФ.